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Dünya Sağlık Örgütü'nden ürküten Delta açıklaması! Aşıya hiç bakmıyor 100 ülkeye bulaştı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ürküten Delta açıklaması! Aşıya hiç bakmıyor 100 ülkeye bulaştı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden tehlikeli tür olarak bilinen Delta varyantı rakamları geldi. Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladılar.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre​​​​​​​, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

Aşılamanın düşük de yüksek de olduğu ülkelerde var

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.

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