Avrupa ülkelerinde koronavirüs için aşılamaya ücret alınıyor mu?

Dünya'nın baş etmeye çalıştığı koronavirüs salgınında Avrupa'da aşılara ücret alındığı iddiası merak konusu oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinde Covid-19 aşısının belli bir ücret karşılığında yapıldığı yönündeki iddiasını yineledi.

Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi bu aşıları ücretle yapıyorlar. Bugün İngiltere 100, 150 sterlinle aşı yapıyor. Biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz. Aramızdaki fark bu. Almanya'ya gidiyorsun bakıyorsun 100, 150 avro. Ama bizde böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca "Bize de nasihat ettiler, böyle olmaz belli bir bedel alın diye" şelindeki sözleriyle söz konusu ülkelerin Türkiye'de aşı yaptıranlardan para alınmasını nasihat ettiğini söylemişti.

Euronews'in derlediği bilgilere göre Avrupa'da aşılama kampanyasında pek çok ülkede ücret alınmıyor.

İngiltere: Aşılama ücretsiz

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesinin son rakamlarına göre İngiltere 77 milyon 910 bin dozla en fazla aşı yapılan ülkelerin başında yer alıyor.

Aşılama programının ücretsiz yürütüldüğü ülkede, şimdiye kadar yetişkin nüfusun yüzde 82'sine ilk doz, yüzde 61'ine de ikinci doz aşı yapıldı. Hükümet aşılama programının ilk başladığı günlerde de halkı, dolandırıcılara karşı bilinçlendirmek üzere bir açıklama yayınlamıştı.

Almanya: Aşılama ücretsiz

Almanya, ülke tarihinin en büyük aşı kampanyasına aralık ayında başladı. İlk olarak da Başkent Berlin'de bir yaşlı bakım evinin sakinlerine ve bakım personeline aşı vurulmuştu.

Son resmi rakamlara göre ise aralık ayından bugüne kadar Almanya'daki aşılama kampanyasında halkın yüzde 55,1'ine Covid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 37,3'üne ise ikinci dozu uygulandı.

Alman hükümeti kampanyanın başladığı andan itibaren uygulanacak aşıların ücretsiz olduğunu ve tüm masrafların Alman hükümeti tarafından karşılanacağını açıkladı.

Hükümetin aşılama kampanyası için en az 6 milyar euro bütçe ayırdığı belirtilmişti.

İspanya: Aşılama ücretsiz

Avrupa'da Covid-19 salgınından ağır etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya, diğer birçokları gibi aşılama programına hızlı şekilde başladı.

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesinin en güncel rakamlarına göre İspanya'da şimdiye kadar uygulanan doz miktarı 42 milyon 30 bin.

Ülke aynı zamanda geçtiğimiz mayıs ayında ülkede sayıları 30 bini bulan evsizleri de tıpkı diğer ülke vatandaşları gibi ücretsiz olarak aşılamaya başladı.

O dönem İspanyol Toplum ve Aile Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı Dr. María Fernandez, "Halk Sağlığı açısından evsizlere sağlık hizmetlerine erişim sağlamak çok önemli ve ayrıca bu nüfusun ortalama nüfusa göre hastalığa yakalanma riski daha fazla. Üstelik bu hizmeti almak onların hakkı." açıklamasında bulunmuştu.

Danimarka: Aşılama ücretsiz

Our World in Data'nın verilerine göre 5,8 milyon nüfuslu Danimarka'da neredeyse 5 milyon doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Kan pıhtılaşması nedeni ile 14 Nisan’da AstraZeneca aşısını aşı programından çıkaran ilk ülke olan Danimarka, bu aşıları ekonomik açıdan gelişmemiş ülkelerle paylaşmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Sağlık bakanlığı ayrıca aşıların da ücretsiz uygulanacağını belirtmişti.

İtalya: Aşılama ücretsiz

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da aşılananların sayısı 1 Temmuz itibarıyla 51 milyon 730 bin 983 oldu.

Aşılananların 18 milyon 848 bin 224'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu. Hükümet aşıların ücretsiz uygulanacağını duyurmuştu.

Ayrıca İtalya Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada ise 12 yaşından küçük çocukları olan ailelerin 'yeşil geçiş' almak için haftada iki ücretsiz Covid-19 testine erişebileceğini açıkladı.

Yunanistan: Aşılama ücretsiz, 18-25 yaş arasını teşvik için kişi başı 150 euro katkı var

Yunanistan'da 11 milyonluk toplam nüfusun yüzde 33'ü, halihazırda aşı sürecini tamamlamış bulunuyor.

Ülkede 18-25 yaş aralığında bulunan gençlerden 940 bini, en az bir doz Covid-19 aşısını ücretsiz olarak yaptırmış durumda.

Hatta hükümet son açıklamasında, gençleri aşıya teşvik için en az bir doz Covid-19 aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki vatandaşlarına 150 euro değerinde harcama kartı verileceğini duyurdu.