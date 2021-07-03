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İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: 7 üst düzey 92 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: 7 üst düzey 92 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı yapılan son operasyonlardaki rakamları paylaştı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: 2021  yılı Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 1456 şehir operasyonu yapılmıştır.

Bu operasyonlarda 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kateoride olmak üzere 7 üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirildi. 2021 haziran ayında toplam 12 terör eylemi engellendi. 

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