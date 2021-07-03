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Türk Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağı NATO görevinde

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağı NATO görevinde

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağının NATO görevinde ilk kez görev yaptı.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Ramstein Alloy 2021 Tatbikatı'nda HİK E-7T uçağının, NATO kapsamında ve Avrupa hava sahasında ilk defa komuta kontrol görevi yaptığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ramstein Alloy 2021 tatbikatında Hava Kuvvetlerimizin HİK E-7T uçağı, Finlandiya ve İspanya'ya ait uçaklarla Estonya hava sahasında önleme eğitimi gerçekleştirdi. Böylece HİK E-7T uçağımız NATO kapsamında ve Avrupa hava sahasında ilk defa komuta kontrol görevi icra etmiş oldu" denildi.

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