BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sahte içkiden ölü sayısı 8'e yükseldi 7 kişi hala entübe

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sahte içkiden ölü sayısı 8'e yükseldi 7 kişi hala entübe

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükseldi.

Abone ol

Remzi Zabınoğlu, bugün hayatını kaybederken, hastanede 7'si entübe 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Çorlu'da, perşembe gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ve Turan Vardı yaşamını yitirdi. Bugün de Remzi Zabınoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 8'e çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, hala 7'si entübe 10 kişinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kanada'daki Cowessess Yerlilerinin Şefi Delorme: Kilisenin tek amacı soyumuzun beynini yıkamaktı
Kanada'daki Cowessess Yerlilerinin Şefi Delorme: Kilisenin tek amacı soyumuzun beynini yıkamaktı
Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor
Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor
İstanbul'da PKK operasyonu: 28 şahıs yakalandı
İstanbul'da PKK operasyonu: 28 şahıs yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'un mektubuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'un mektubuna yanıt
Cinayetin ardında 31 yıllık sır çıktı annesi anlattı meğer dayısı
Cinayetin ardında 31 yıllık sır çıktı annesi anlattı meğer dayısı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Türkiye’nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttık
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Türkiye’nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttık
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan 'dindarlık mafyası' deyip isyan etti
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan 'dindarlık mafyası' deyip isyan etti
Kurban bayramına kaç gün kaldı ne zaman 2021 Diyanet takvimi
Kurban bayramına kaç gün kaldı ne zaman 2021 Diyanet takvimi
Peynirlerin olduğu dolaba giren kişi için suç duyurusu
Peynirlerin olduğu dolaba giren kişi için suç duyurusu
Müsilajdaki 25 günlük son durumu Bakan Murat Kurum açıkladı
Müsilajdaki 25 günlük son durumu Bakan Murat Kurum açıkladı