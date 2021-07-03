Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman EGM başvuru şartları

Polis Akademisi tarafından yapılan bekçi alım şartları merak ediliyor. Peki, bekçi alımı şartları, EGM bekçi alımı, bekçi alımı başvuru, bekçi alımı 2021 şartları, jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? İşte detaylar...

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EGM tarafından yayınlanacak bekçi alımı ilanlarına odaklandı. Peki 2021 yılında Jandarma bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM ve PA ile Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Bekçi alımları ne zaman yapılacak? İşte bekçi alımına ilişkin son durum...

Bekçi alımı olacak mı, ne zaman yapılacak?

Bekçi alımlarının ne zaman başlayacağına ilişkin bir tarih henüz verilmedi. Jandarma EGM bekçi alımı hakkında daha önce bilgi verilmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Bekçi alımları nasıl yapılıyor?

Bekçi alımları açıklanan tarihlerde gerçekleşecek sınavlar sonrasında yapılıyor. Sözlü, yazılı ve parkur sınavlarının ardından alımlar gerçekleştiriliyor.

Bekçi olmak için gereken şartlar neler?

Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.