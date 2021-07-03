BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Marmaris'te orman yangınının sebebi nakil hatları

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Marmaris'te orman yangınının sebebi nakil hatları

Marmaris'te geçtiğimiz hafta meydana gelen orman yangınının enerji nakil hatlarından çıktığı belirlendi.

Abone ol

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde geçici orman işçisi Görkem Hasdemir’in görev şehidi olduğu, 100 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı belirlendi.

Marmaris- İçmeler karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'ndeki kızıl çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 27 Haziran günü saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Otel ve polis lojmanının bulunduğu alanın yakınında çıkan yangına Muğla ve çevre şehirlerden gelen 11 helikopter, 78 arozöz, 7 dozer, 20 su tankeri, itfaiye, zabıta, jandarma, polis, AFAD, AKUT ekipleri ile UMKE tarafından müdahale edildi. Helikopter, ters rüzgarın bulunduğu sarp tepede 320 sorti yapıp, alevlere 9 bin 600 ton su boşalttı. Marmarisliler, tatilci ve turistlerin plaj ile balkonlarından korkuyla izlediği yangın, 8.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında, evli ve 2 çocuk babası geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (34) görev şehidi oldu. Motosikletli yunus timinde görevli 1 polis memuru ve 2 orman işçisi de hafif yaralandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi atandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 görgü tanığının ifadesini aldı. 6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı raporu edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
AÖL sınav giriş ekranı 2021: 3. dönem AÖL sınav saatleri
AÖL sınav giriş ekranı 2021: 3. dönem AÖL sınav saatleri
Kocaeli'de küçük kız banyo yaparken 'baba çekme' diye bağırınca iğrençlikler ortaya çıktı
Kocaeli'de küçük kız banyo yaparken 'baba çekme' diye bağırınca iğrençlikler ortaya çıktı
Belçika'da vaka sayılarında marttan bu yana bir ilk yaşandı
Belçika'da vaka sayılarında marttan bu yana bir ilk yaşandı
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin liradan başlıyor
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin liradan başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Onların bir duası bizim doğru yolda gitmemizi sağlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Onların bir duası bizim doğru yolda gitmemizi sağlar
Akdeniz'de yine göçmen faciası! Bot battı onlarca ölü ve yaralı var
Akdeniz'de yine göçmen faciası! Bot battı onlarca ölü ve yaralı var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan emeklilere mektup
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan emeklilere mektup
Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman EGM başvuru şartları
Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman EGM başvuru şartları
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağı NATO görevinde
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağı NATO görevinde
Aspirinin kanser tedavisinde şaşırtan faydaları
Aspirinin kanser tedavisinde şaşırtan faydaları