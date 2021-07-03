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Adana'da platonik aşık kabusu! Genç kız hayatının şokunu yaşadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da platonik aşık kabusu! Genç kız hayatının şokunu yaşadı

ADANA'nın Kozan ilçesinde Mustafa K.’nin (28) evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdığı Z.G. (17) adlı genç kız, jandarma tarafından kurtarılarak, ailesine teslim edildi.

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Kozan'da 30 Haziran'da Z.G., evlerinin önünden zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Ailesinin şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Genç kızın, kendisine karşılıksız aşk beslediği Mustafa K. tarafından kaçırıldığını belirleyen ekipler, Z.G.'nin Ceyhan ilçesine götürüldüğünü belirledi. Jandarma tarafından dün akşam saatlerinde genç kızın tutulduğu eve baskın yapıldı. Z.G. kurtarılırken, Mustafa K. ise gözaltına alındı. Kozan'a getirilen genç kız, ailesine teslim edildi. Mustafa K. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Z.G. (17) adlı genç kızı evinin önünden zorla araca bindirip, kaçıran Mustafa K., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından Kozan Adliyesi'ne getirildi. Mustafa K., adliyeye sevki sırasında, yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Z.G.'nin ağabeyi Ferhat G.'den özür diledi. Basın mensupları görüntü çektiği sırada Mustafa K., kameralara doğru "Kusura bakma Ferhat, senden özür diliyorum" diye seslendi. 

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