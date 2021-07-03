BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  DÜNYA

İran'da Delta etkisi korkutucu boyutta 5. dalga başladı

İran'da Delta etkisi korkutucu boyutta 5. dalga başladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 5. dalgaya girdiklerini açıkladı.

Abone ol

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da Korona Virüs ile Mücadele Kurulu toplantısında konuştu.

Ruhani'nin yaptığı açıklamada, “Maalesef, ülke genelinde korona virüs vakalarının yeniden artışı ile karşı karşıyayız. Bana ulaşan son bilgilere göre tip korona virüsün Delta mutasyonu ülke genelinde yayılmaya başladı. Ülke genelinde 5. dalga yolunda olduğumuzdan korkuluyor. Özellikle ülkenin güneyinde görülen bu mutasyonunun daha fazla yayılmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar geri geliyor

Ruhani, 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek seçim sürecinde korona virüsün daha fazla yayıldığını söyledi. Korona virüs vakalarının yeniden artmasıyla yasakların da uygulanması gerektiğini belirten Ruhani, ülkede kırmızı, turuncu ve sarı seviyeler için belirlenen kısıtlamaların hayata geçirileceğini vurguladı. Bu kapsamda ülke genelinde kırmızı ve turuncu seviyelerde yer alan 266 kente tüm giriş ve çıkışlar yasaklandı. Başkent Tahran da ülkenin korona virüs risk derecelendirmesinde en yüksek seviye olan kırmızı kategoride bulunuyor.

İran’da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 341 yeni vaka tespit edilirken, 111 kişi ise hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaris'te orman yangınının sebebi nakil hatları
Marmaris'te orman yangınının sebebi nakil hatları
AÖL sınav giriş ekranı 2021: 3. dönem AÖL sınav saatleri
AÖL sınav giriş ekranı 2021: 3. dönem AÖL sınav saatleri
İkinci el otomobil piyasası kıpırdadı en çok rağbet gören fiyat aralığı belli oldu
İkinci el otomobil piyasası kıpırdadı en çok rağbet gören fiyat aralığı belli oldu
Belçika'da vaka sayılarında marttan bu yana bir ilk yaşandı
Belçika'da vaka sayılarında marttan bu yana bir ilk yaşandı
Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de seçim zaruridir
Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de seçim zaruridir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Onların bir duası bizim doğru yolda gitmemizi sağlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Onların bir duası bizim doğru yolda gitmemizi sağlar
Akdeniz'de yine göçmen faciası! Bot battı onlarca ölü ve yaralı var
Akdeniz'de yine göçmen faciası! Bot battı onlarca ölü ve yaralı var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan emeklilere mektup
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan emeklilere mektup
Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman EGM başvuru şartları
Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman EGM başvuru şartları
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağı NATO görevinde
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağı NATO görevinde