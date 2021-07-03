BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  DÜNYA

Belçika'da vaka sayılarında marttan bu yana bir ilk yaşandı

Belçika'da vaka sayılarında marttan bu yana bir ilk yaşandı

Belçika'da mart ayından beri düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ilk kez artış gösterdi.

Abone ol

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, yeni vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz haftasında yüzde 5 yükselerek 378 oldu.

En son 22 Mart haftasında artan ve 5 bine yaklaşan vakalar, salgın tedbirleri ve aşılamaların hızlanmasıyla azalmış, Belçika hükümeti tedbirlerin çoğunu mayıs ve haziranda gevşetmişti.

Belçika genelinde toplam vaka sayısı 1,1 milyonu geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 185 oldu.


Hastanelerde Kovid-19 hastası sayısındaki düşüş ise devam ediyor. Şu anda ülke genelindeki hastanelerde 271 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 123'ü yoğun bakımda bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin liradan başlıyor
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin liradan başlıyor
Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de seçim zaruridir
Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de seçim zaruridir
Akdeniz'de yine göçmen faciası! Bot battı onlarca ölü ve yaralı var
Akdeniz'de yine göçmen faciası! Bot battı onlarca ölü ve yaralı var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan emeklilere mektup
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan emeklilere mektup
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağı NATO görevinde
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağı NATO görevinde
Aspirinin kanser tedavisinde şaşırtan faydaları
Aspirinin kanser tedavisinde şaşırtan faydaları
Peugeot'dan sıfır faizli temmuz kampanyası
Peugeot'dan sıfır faizli temmuz kampanyası
Sahte içkiden ölü sayısı 8'e yükseldi 7 kişi hala entübe
Sahte içkiden ölü sayısı 8'e yükseldi 7 kişi hala entübe
Kanada'daki Cowessess Yerlilerinin Şefi Delorme: Kilisenin tek amacı soyumuzun beynini yıkamaktı
Kanada'daki Cowessess Yerlilerinin Şefi Delorme: Kilisenin tek amacı soyumuzun beynini yıkamaktı
Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor
Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor