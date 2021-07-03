BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80

Bankacılığı bıraktı Ankara'da bu işe başladı! Tanesini 1 TL'ye satıyor

Demirören Haber Ajansı
Bankacılığı bıraktı Ankara'da bu işe başladı! Tanesini 1 TL'ye satıyor

ANKARA'da, İngilizce işletme ve insan kaynakları yönetiminden mezun olduktan sonra 10 yıl bankada çalışan Aylin Yılmaz (34), 2 yıl önce mesleğini bırakıp başladığı işte ihracata hazırlanıyor.

Bankacılığı bıraktı Ankara'da bu işe başladı! Tanesini 1 TL'ye satıyor

Başkent Üniversitesi İngilizce İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi’nden 2009 yılında mezun olan Aylin Yılmaz, bankada müşteri hizmetlerinde çalışmaya başladı. 10 yıl çalışan ve yöneticilik seviyesine kadar yükselen Yılmaz, 2 yıl önce Beypazarı ilçesinde dedesinden kalan buğday tarlasında tarıma başladı.

110
Bankacılığı bıraktı Ankara'da bu işe başladı! Tanesini 1 TL'ye satıyor

Yıllardır tıbbi aromatik bitkilere merakı olan Yılmaz, kozmetik ve ilaç sektörü yanında insan sağlığına da faydalı olduğu belirtilen ölmez otunu yetiştirmeye başladı.

210
Bankacılığı bıraktı Ankara'da bu işe başladı! Tanesini 1 TL'ye satıyor

Anne ve babasıyla yaşayan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası'nın da desteğiyle yetiştirdiği ölmez otu fidelerinin tanesini iç piyasaya 1 TL'ye satarak, gelir elde ediyor.

310
Bankacılığı bıraktı Ankara'da bu işe başladı! Tanesini 1 TL'ye satıyor

2 yıldır bu işi yapan Yılmaz'ın hedefi, 3'üncü yıldan itibaren kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan ölmez otunun yağını üretip, yurt dışına ihraç etmek.

410