Bankacılığı bıraktı Ankara'da bu işe başladı! Tanesini 1 TL'ye satıyor
ANKARA'da, İngilizce işletme ve insan kaynakları yönetiminden mezun olduktan sonra 10 yıl bankada çalışan Aylin Yılmaz (34), 2 yıl önce mesleğini bırakıp başladığı işte ihracata hazırlanıyor.
Başkent Üniversitesi İngilizce İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi’nden 2009 yılında mezun olan Aylin Yılmaz, bankada müşteri hizmetlerinde çalışmaya başladı. 10 yıl çalışan ve yöneticilik seviyesine kadar yükselen Yılmaz, 2 yıl önce Beypazarı ilçesinde dedesinden kalan buğday tarlasında tarıma başladı.
Yıllardır tıbbi aromatik bitkilere merakı olan Yılmaz, kozmetik ve ilaç sektörü yanında insan sağlığına da faydalı olduğu belirtilen ölmez otunu yetiştirmeye başladı.
Anne ve babasıyla yaşayan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası'nın da desteğiyle yetiştirdiği ölmez otu fidelerinin tanesini iç piyasaya 1 TL'ye satarak, gelir elde ediyor.
2 yıldır bu işi yapan Yılmaz'ın hedefi, 3'üncü yıldan itibaren kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan ölmez otunun yağını üretip, yurt dışına ihraç etmek.