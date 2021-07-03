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Koronavirüs aşılamasında Sağlık Bakanlığı uygulamayı değiştirdi

Koronavirüs aşılamasında Sağlık Bakanlığı uygulamayı değiştirdi

Koronavirüs geçirenlerin aşı olmasıyla ilgili uygulamada değişiklik yapıldı.

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Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı bildirildi. Sağlık Bakanlığı aşılamada yeni bir uygulamaya geçti. Artık koronavirüs geçirenlere Sinovac aşısı iki doz, Biontech aşısı tek doz uygulanacak.

Bakan Koca 3 aya indirildiğini duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta yaptığı Bilim Kurulu sonrasında açıklamada daha önce virüs geçirenlerde 6 ay aşı olamaz kuralını 3 aya indirdiklerini açıklamıştı.

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