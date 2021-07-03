Koronavirüs aşılamasında Sağlık Bakanlığı uygulamayı değiştirdi

Koronavirüs geçirenlerin aşı olmasıyla ilgili uygulamada değişiklik yapıldı.Abone ol
Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı bildirildi. Sağlık Bakanlığı aşılamada yeni bir uygulamaya geçti. Artık koronavirüs geçirenlere Sinovac aşısı iki doz, Biontech aşısı tek doz uygulanacak.
Bakan Koca 3 aya indirildiğini duyurmuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta yaptığı Bilim Kurulu sonrasında açıklamada daha önce virüs geçirenlerde 6 ay aşı olamaz kuralını 3 aya indirdiklerini açıklamıştı.