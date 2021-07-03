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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açıldı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açıldı

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Covaxin'in satın alınması anlaşmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ülke basınında çıkan habere göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi Hakimi Rosa Weber, başsavcılığın Hindistanlı şirket Bharat Biotech'in geliştirdiği Covaxin aşısının satın alım anlaşmasında ortaya çıkan yolsuzluk iddialarında Bolsonaro'nun suiistimalinin bulunup bulunmadığının araştırılması için yaptığı soruşturma talebini onayladı.

Başlangıçta 90 gün süreye sahip soruşturma kapsamında Bolsonaro da dahil hükümetin salgın dönemindeki tutumunu araştırmak üzere Senato'da kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu'nda (CPI), Covaxin aşısının satın alımındaki yolsuzluk iddialarını ortaya çıkaran Senatör Luis Miranda ve kardeşi Ricardo Miranda'nın ifadelerine başvurulacak.

Soruşturma, Bolsonaro'nun yolsuzluk iddialarının kendisine bildirilmesinin ardından yasal süreci başlatma hususunda ihmali olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Covaxin satın alımındaki yolsuzluk iddiaları

Brezilya'da iktidar partisinden senatör Luis Miranda ile bir dönem sağlık bakanlığında ithalattan sorumlu birimin yetkilisi ve kardeşi Ricardo Miranda, 23 Haziran'da, Covaxin aşısı alımına ilişkin usulsüzlüklerle ilgili şikayeti 20 Mart'ta Bolsonaro'ya bildirdiğini, CPI'da duyurmuştu.

Miranda kardeşler, Brezilya'nın bir aracı şirket vasıtasıyla Bharat Biotech ile Şubat 2021'de Covaxin aşısının satın alımı için yaptığı anlaşmanın, aşının normal fiyatının oldukça üzerinde olduğunu iddia ediyor.

Askıya alınan anlaşma, Brezilya'nın 20 milyon doz Covaxin aşısı karşılığında 1,6 milyar Brezilya reali (316 milyon dolar) ödemesini içeriyor.

CPI'ya sunulan belgeler, hükümetin aşı başına 15 dolar olarak belirlenen sözleşme bedelinin, şirket tarafından başlangıçta öngörülen doz başına 1,37 dolarlık fiyatın oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor.

Anlaşma askıya alındı

Brezilya'da ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, 29 Haziran'da Covaxin aşısı satın alımı için yapılan anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu

Kovid-19 aşısı alımı anlaşmalarında yolsuzluk yaptığı iddia edilen Sağlık Bakanlığı Lojistik Direktörü Roberto Ferreira Dias, 30 Haziran'da görevinden alınmış ve bu karara ilişkin sebep gösterilmemişti.

Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da 520 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 18,6 milyon kişide görüldü.

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