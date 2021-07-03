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Kene kabusu yine hortladı: 65 yaşındaki adam öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kene kabusu yine hortladı: 65 yaşındaki adam öldü

Sıcak havaların başlamasıyla beraber kene kabusu yeniden can almaya devam ediyor. 65 yaşındaki bir şahıs kene ısırması sonrası hayatını kaybetti.

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefat eden şahıs, alınan tedbirler eşliğinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Yukarı Dikmen köyünde ikamet eden Muammer Türlü (65), kene ısırması şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine başvurdu. Muammer Türlü, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) teşhisi konulan Muammer Türlü, daha sonra da Ankara’ya sevk edildi. Türlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tosya ilçesi Yukarı Dikmen köyüne getirilen Muammer Türlü'nün cenazesi, gerekli tedbirler alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, özel kıyafetli vatandaşlar tarafından köy mezarlığında defnedildi.

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