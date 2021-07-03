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Lütfü Türkkan'ın Erbakan sözleri olay oldu AK Parti'den açıklama Erdoğan'a da iftira atıyorsunuz

Lütfü Türkkan'ın Erbakan sözleri olay oldu AK Parti'den açıklama Erdoğan'a da iftira atıyorsunuz

AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, Kanal İstanbul projesini eleştirirken, Necmettin Erbakan hakkında tepki çeken sözlerde bulunan İYİ Partili Lütfü Türkkan için "Tarihimizin en büyük hizmet ve eserlerini aziz Milletimize kazandıran Sn CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’a da iftira atıyorsunuz" dedi.

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İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hakkındaki sözlerine tepkiler devam ediyor.

Erbakan için "boş tarlaya temeller attılar" dedi

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Kanal İstanbul projesini eleştireyim derken Erbakan Hoca hakkında hezeyan ve iftiralarda bulunan Türkkan, “Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor.” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'a da iftira atıyorsunuz"

Tartışılan sözlere tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, twitter sayfasından Türkkan'ı eleştirdi.

Akbaşoğlu, "Nasıl ülkemizin kalkınması için canla başla çalışan rahmetli ERBAKAN HOCAMIZA iftira attıysanız, Tarihimizin en büyük hizmet ve eserlerini aziz Milletimize kazandıran Sn CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’a da iftira atıyorsunuz Sn @LutfuTurkkan Şahidimiz eserlerimiz ve Milletimizdir." ifadelerine yer verdi.

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