BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  POLİTİKA

Fatih Erbakan: İktidar gitsin ne olursa olsun siyasetine karşıyız

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Fatih Erbakan: İktidar gitsin ne olursa olsun siyasetine karşıyız

Fatih Erbakan, kuruldukları ilk günden bu yana 'bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyasetine karşı olduklarını söyledi.

Abone ol

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kuruldukları ilk günden bu yana 'bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyasetine karşı olduklarını, 'milletin derdine derman olsun kim olursa olsun' anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da 'Güçlü Lider Güçlü Kadro İktidar Yürüyüşü' temasıyla düzenlenen programa katıldı.

Erbakan, parti olarak kuruldukları günden bu yana, 'bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyaseti yapmadıklarını, 'milletin derdine derman olunsun da kim olursa olsun' anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Erbakan, "Biz milletin derdine derman olmak için bu yola çıktık. Siyaset kavga yeri, çekişme yeri, savaş alanı değil milletin derdine derman olmaya yeridir. Yapılan yanlışlar artık yapılan doğruların kat ve kat üstüne çıktı kat ve kat önüne geçti" dedi.

Erbakan, Türkiye'de elektrik fiyatının yüzde 122 arttığını belirterek, "Yılbaşından temmuz ayına kadar her ay konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 1 zam yapılırken, temmuz ayından itibaren konut tüketiminde doğalgaza yüzde 12 zam, sanayi tüketimine de yüzde 20 zam geldi. 'Babayiğit çıksın' dediğiniz iş adamlarından fedakarlık istiyorsunuz ya bu enerji fiyatları ile bu vergilerle bu şartlarda, bu kredi faizleri; döviz son bir senede yüzde 40, yüzde 50 artmış, böyle bir ortamda zaten elindeki istihdamın yükünü taşıyamıyor. Elektrik fiyatlarına yapılan bu zamla beraber bir dünya rekoru kırıldı. 3,5 sene içerisinde Türkiye'de elektrik fiyatı yüzde 122 arttı" diye konuştu.

Erbakan, Kanal İstanbul'a ilişkin, "Asıl yapılması gereken; 1'inci dereceden deprem bölgesine, fay hattının yanı başına 3'üncü şehir kurmak, kanalın etrafına 5 milyon insanı da getirip yerleştirmek değil, milyonlarca gencimize iş bulmak, mutfaktaki yangını söndürmek olmalıdır" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Tabipler Birliği'nden aşılamayla ilgili 'toplum aldatılıyor' eleştirisi
Türk Tabipler Birliği'nden aşılamayla ilgili 'toplum aldatılıyor' eleştirisi
Kadın askerlere resmi tören provasında topuklu ayakkabı giydirildi ortalık karıştı
Kadın askerlere resmi tören provasında topuklu ayakkabı giydirildi ortalık karıştı
Kene kabusu yine hortladı: 65 yaşındaki adam öldü
Kene kabusu yine hortladı: 65 yaşındaki adam öldü
Eskişehir'de eski eşini kanlar içinde bıraktı! İki sokak ileride...
Eskişehir'de eski eşini kanlar içinde bıraktı! İki sokak ileride...
Koronavirüs aşılamasında Sağlık Bakanlığı uygulamayı değiştirdi
Koronavirüs aşılamasında Sağlık Bakanlığı uygulamayı değiştirdi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açıldı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açıldı
En çok aşı yapılan ülkelerde en korkutucu varyantlar çıkacak, virüs hiç bitmeyecek
En çok aşı yapılan ülkelerde en korkutucu varyantlar çıkacak, virüs hiç bitmeyecek
Adana'da platonik aşık kabusu! Genç kız hayatının şokunu yaşadı
Adana'da platonik aşık kabusu! Genç kız hayatının şokunu yaşadı
İnternetten güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat
İnternetten güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat
Şile'de şiddetli yağmur sonrası dereler taştı mahalle sular altında kaldı
Şile'de şiddetli yağmur sonrası dereler taştı mahalle sular altında kaldı