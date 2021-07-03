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Bursa'da kavga eden genç kızların görüntüsü! 4 esnaf zor ayırdı saçlarını yoldular

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da kavga eden genç kızların görüntüsü! 4 esnaf zor ayırdı saçlarını yoldular

BURSA İnegöl'de genç kızların kavgasına esnaf müdahale etmekte güçlük çekti. 4 kişinin araya girmesine rağmen saç saça birbirine tutuşan genç kızların o anı böyle görüntülendi:

Bursa'da kavga eden genç kızların görüntüsü! 4 esnaf zor ayırdı saçlarını yoldular

Olay, İnegöl'ün Cuma Mahallesi Uzun Sokak diye adlandırılan çarşı merkezinde meydana geldi. 18 yaşlarındaki 2 genç kız henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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Bursa'da kavga eden genç kızların görüntüsü! 4 esnaf zor ayırdı saçlarını yoldular

 Öfkelenen 2 genç kız çarşı merkezinde kavgaya tutuştu.

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Bursa'da kavga eden genç kızların görüntüsü! 4 esnaf zor ayırdı saçlarını yoldular

 Kavgayı gören 4 esnaf, genç kızları güçlükle ayırdı. 

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Bursa'da kavga eden genç kızların görüntüsü! 4 esnaf zor ayırdı saçlarını yoldular

Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştı. Genç kızların kavgası bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

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