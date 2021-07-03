Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, Türk polisi tarafından bugün tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Aydın'a şu an için 4 günlük gözaltı uygulanacak.

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Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın bir açıklama yaparak teslim olacağını söyledi. Aydın ardından Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Türk polisine teslim olan Aydın, bugün saat 22.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a indi. Uçağın havalimanına iniş anı görüntülendi. Aydın'ın İstanbul'a geldikten sonra hakkındaki prosedürlerin uygulanmaya başlaması bekleniyor. Çiftlik Bank vurgununda dolandırılan 77 bin 843 kişi de ekran başına kilitlenerek, Aydın'ın Türkiye'ye getirilişini takip etti. Aydın, hakkındaki karar gereği 4 gün boyunca gözaltına tutulacak.

En çok arananlar listesindeydi

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok arananlar" listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

Başsavcılıktan açıklama: Sorgu için gözaltında

İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan şüphelinin, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında “Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suç Örgütüne Üye Olmak”, “Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak” ve “Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak” ile “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak” suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir” denildi.

Teslim olma süreci nasıl gelişti?

Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları var. Hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018’de yakalama kararına istinaden çıkarıldı. Bugüne kadar Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli işbirliği çerçevesinde temasa geçildi. Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı Haziran ayında Brezilya’dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021’de bir kez daha Brezilya’ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi. Aydın, teslim oldu ve Türkiye’ye getirildi.

HANGİ SUÇLARDAN ARANIYOR? Aydın hakkında, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmış bir dava var. Aydın, halen * Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin, 07.04.2021 tarihli, * Tehdit suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 08 Şubat 2021 tarihli, * Bankacılık Kanununa Muhalefet suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 06 Haziran 2018 tarihli, * “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hâkimliği’nin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle aranıyordu.