BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

3 çocuk annesi boğazı kesilerek öldürüldü! İzmir'deki sevgili vahşeti

3 çocuk annesi boğazı kesilerek öldürüldü! İzmir'deki sevgili vahşeti

İZMİR'de 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu (33), sevgilisi olduğu öne sürülen S.Ç. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. S.Ç., cinayetin ardından polis merkezine gidip, kendini ihbar etti. Çelemoğlu'nun, S.Ç. hakkında şikayette bulunduğu, 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Abone ol

Olay, bugün Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç. isimli şüpheli, Sarnıç Polis Merkezi'ne giderek sevgilisi olduğunu öne sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu bıçakla öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

Bunun üzerine S.Ç.’nin aracında yapılan incelemede kanlı giysi ve bıçak bulan polis ekipleri, Çelemoğlu’nun 1078 sokaktaki evine gitti. Adrese sağlık ekipleri de sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, Çelemoğlu’nu kanlar içinde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çelemoğlu’nun boğazı kesilerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Çelemoğlu’nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Öte yandan Sevda Çelemoğlu'nun, S.Ç. hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
“MAHREM”: İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri
“MAHREM”: İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi
Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferlerine aşırı yağış engeli
Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferlerine aşırı yağış engeli
Sakarya'da dereden ceset çıktı! Bazı uzuvları bulunamadı 4 aydır oradaymış
Sakarya'da dereden ceset çıktı! Bazı uzuvları bulunamadı 4 aydır oradaymış
İtalya Covid-19'u yeniyor İngiltere'de durum vahim! Son 24 saatin vaka tabloları açıklandı
İtalya Covid-19'u yeniyor İngiltere'de durum vahim! Son 24 saatin vaka tabloları açıklandı
Türkiye 3 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Türkiye 3 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: Kanal İstanbul ile birlikte yapılacak
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: Kanal İstanbul ile birlikte yapılacak
Caner Erkin'den Vitor Pereira çıkışı: Hocamı ilk ben karşılayacağım
Caner Erkin'den Vitor Pereira çıkışı: Hocamı ilk ben karşılayacağım
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada sürpriz gelişme
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada sürpriz gelişme
Uyuşturucu satışı yapanların sayısı! Bakan Süleyman Soylu: Ana vatanı Türkiye değildir
Uyuşturucu satışı yapanların sayısı! Bakan Süleyman Soylu: Ana vatanı Türkiye değildir