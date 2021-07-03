Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır finalde Ukraynalı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

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Ata sporumuz güreşte, özellikle gençler gurur yaşatmaya devam ediyor. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda bir altın madalya da Muhammed Hamza Bakır'dan geldi.

Ukraynalı rakibini devirdi

Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır, finalde Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi’yi 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Muhammed daha önce 2018 yılında Yıldızlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2019’da da Gençlerde Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü olmuştu.