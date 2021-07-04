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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Elazığ'a geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Elazığ'a geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi.

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Elazığ Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Tatar'ı, Vali Erkaya Yırık, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Kıbrıs gazileri karşıladı.

Ersin Tatar'a burada çiçek takdim edildi.

Tatar, yarın emekli Tuğgeneral Nihat İlhan ve ailesinin kabirleri ve yaşadıkları evi ziyaret edecek, Pazartesi günü ise Fırat Üniversitesinin düzenleyeceği "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkünün Mücadelesi" konferansına katılacak.

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