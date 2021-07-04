EURO 2020'de yarı finalistler belli oldu! Maçlar hangi tarihte?

EURO 2020'de çeyrek final mücadelesinin kalan son 2 maçı da tamamlandı. Bugünkü maçlarda Danimarka ve İngiltere rakiplerini geçerek yarı finale kalmaya hak kazandılar. EURO 2020 yarı final eşleşmeleri ne şekilde, Maçlar hangi tarihte oynanacak? İşte bu soruların cevapları ve bugünkü iki maçın detayları...

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final karşılaşmaları sona erdi ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 yenen İtalya, İsviçre'yi penaltılarda 3-1 mağlup eden İspanya ile eşleşmişti.

Bugün oynanan iki çeyrek final karşılaşması yarı finalistleri belirledi. Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka'nın rakibi Ukrayna'yı 4-0'la geçen İngiltere oldu.

Yarı final maçları ne zaman? İngiltere'nin ünlü Wembley Stadı'nda oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle; İtalya - İspanya (6 Temmuz Salı - 22.00) İngiltere - Danimarka (7 Temmuz Çarşamba - 22.00)

Bugünkü çeyrek final mücadelelerinden detaylar:

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde bugün ilk olarak Çekya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında etkili oynayan taraf Danimarka'ydı. Maça hızlı başlayan Danimarka golü de 5. dakikada Delaney'le buldu.

1-0 üstünlüğü eline geçiren Danimarka, 42. dakikada Dolberg'le durumu 2-0'a getirdi ve devre arasına üstün giden taraf oldu.

İkinci yarıda maça ortak olmak isteyen Çekya aradığı golü 49. dakikada buldu. Çekya'da sahneye çıkan Schick durumu 2-1'e getiren golü attı ve takımını maçta tuttu.

İki takım da önemli pozisyonlar bulmasına rağmen maçta başka gol sesi çıkmadı. En son 1992'de Avrupa şampiyonu olan Danimarka, o tarihten sonra ilk kez yarı finale yükseldi.

Son yarı finalist İngiltere

Çeyrek finalin son karşılaşmasında ise Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi. Roma Stadı'nda oynanan maçta Ukrayna'yı 4-0 yenen İngiltere, yarı finale yükseldi.

Maçın 4. dakikasında İngiltere 1-0 öne geçti. Raheem Sterling'in ara pasında ceza alanında kaleci Georgiy Bushchan ile karşı karşıya kalan Harry Kane, topu ağlarla buluşturdu.

İngiltere, ikinci yarıya da golle başladı. 46'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Luke Shaw'ın ceza alanına ortasında Harry Maguire, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

50. dakikada İngiltere farkı üçe çıkardı. Sol taraftan gelişen atakta Shaw'ın ceza alanına ortaladığı topa yükselen Kane, kafa vuruşuyla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

63. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Mason Mount'un ceza alanına ortaladığı topu Jordan Henderson kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-4.