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Türkiye’den Libya’ya geçmiş olsun mesajı

Türkiye’den Libya’ya geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Libya'nın Jebel Akhdar bölgesinde çıkan yangına ilişkin Türkiye'nin üzüntüsünü dile getirerek, geçmiş olsun açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Libya’da meydana gelen yangına ilişkin geçmiş olsun dilekleri iletilirken dostluk mesajı verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Libya’nın doğusundaki Jebel Akhdar bölgesinde büyük çaplı bir yangının meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangının öğrenilmesinin ardından temas edilen Libya makamlarına bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Ülkemiz dost ve kardeş ülke Libya’nın her bakımdan yanında olmaya devam edecektir. Libya Milli Birlik Hükümetine ve Halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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