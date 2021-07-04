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Almanya Yasemin’i arıyor! 8 milyon Euro ile ortadan kayboldu

Almanya Yasemin’i arıyor! 8 milyon Euro ile ortadan kayboldu

ALMAYA’da bir para dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan, 8 milyon Euro çaldığı gerekçesiyle ülke çapında aranıyor.

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Alman basınına göre Yasemin Gündoğan, Bremen’deki nakit para dağıtım şirketi Loomis’te çalışıyordu. Yasemin’in görevi paketlenmiş banknotları, ATM’lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekti.

Çöpten doğru kaçırdı

Ancak Yasemin’in 21 Mayıs’ta, banknotları para kasetleri yerine çantalara yerleştirip, çöp arabasıyla konteynıra çıkardığı, Berlin’de kiralanan ve çalıntı olduğu anlaşılan bir araçla kaçtığı iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yasemin Gündoğan’ın çalışma arkadaşları dört gün sonra para kasetlerini ATM’ye yerleştirmeye kalktığında boş olduklarını fark etti. Hırsızlığın neden bu kadar geç fark edildiği açıklık kazanmadı.

Polis yardım istedi

Polis ise önceki gün hırsızlıkla ilgili açıklama yaparak Yasemin Gündoğan’ın bulunması için halktan yardım istedi. Gündoğan ile işbirliği yaptığı şüphesiyle bir kişi yakalanırken soruşturma geniş çaplı sürüyor.

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