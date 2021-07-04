Veterinerlik fakültesi harç ücreti 2021 kaç para oldu?

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri belli oldu yüzde 10 zam yapıldı. Peki 2021 tıp fakültesi harcı, diş hekimliği harcı, hukuk ve işletme fakültesi harcı zammı kaç para oldu?Abone ol
2021-2022 yılı için okul harçlarına ve öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı. Tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.
Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakültelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bazı okullar şöyle:
Tıp fakülteleri: 706
Diş hekimliği:590
Veterinerlik: 462
Pilotaj: 562
Bilgisayar: 463
İnşaat: 463
Mimarlık: 463
Güzel Sanatlar: 377
Fen Edebiyat: 340
Hukuk: 374
İktisat: 374
İşletme: 374
İlahiyat: 340
Eğitim: 340
Yabancı Dil: 340
İletişim:340
Açık Öğretim: 77
Konservatuvar: 703
Turizm: 227
Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim
Veterinerlik: 2549
Pilotaj: 5098
Bilgisayar: 1825
İnşaat: 1825
Mimarlık: 1825
Fen Edebiyat: 1530
Hukuk: 1379
İktisat: 1379
İşletme: 1379
Lisansüstü için de zam yapıldı
Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.
Başka ücret alınmayacak
Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.