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Küçücük çocuklara anne işkencesi! Üzerinde sigara söndürdü karanlık odada aç bıraktı

Küçücük çocuklara anne işkencesi! Üzerinde sigara söndürdü karanlık odada aç bıraktı

KONYA'da cani anne dehşeti. 6 ay önce kocasıyla evlerini ayıran Sibel A, 4.5 ve 3.5 yaşlarındaki çocuklarına şiddet uygulayıp, ayağında sigara söndürdüğü iddiasıyla tutuklandı. İfadesinde ise "Onlar mum yanığı" dedi.

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Konya'dan tüyler ürperten bir cani anne haberi geldi. 5 yıllık evli olan Mehmet A. ve Sibel A. arasında geçimsizlik başlayınca, 6 ay önce evlerini ayırdı. Kızları A.Ş.A. (4.5) ve oğulları K.A.A. (3.5) da anneleri ile yaşamaya başladı.

Ancak olay, haftada 2 gün çocuklarını gören baba Mehmet A.'nın 22 Haziran'da çocuklarını babaannesine götürmesiyle ortaya çıktı. Çocuklara banyo yaptıran Ayşe A. (65), 3.5 yaşındaki K.A.A.'nın vücudunda yanıklar gördü.

Doktor raporunda ise "yaraların sigaradan kaynaklı" olduğuna yer verildi. Polise intikal eden olayda, çocuklar, annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını, karanlık odaya kilitleyip aç bıraktığını, üzerlerinde sigara söndürdüğünü anlattı.

Mehmet A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne Sibel A. ise tüm suçlamaları reddederken, oğlunun sol elinde ve sağ ayağında birkaç noktada mum yanığı olduğunu öne sürdü. Sibel A. mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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