BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  SPOR

Galatasaray'da beklenen imza geldi! Emre Akbaba 2023'e kadar Cimbom'da

Galatasaray'da beklenen imza geldi! Emre Akbaba 2023'e kadar Cimbom'da

Galatasaray'da beklenen imza geldi! Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla takdir toplayan Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatıldı. Kısa süre içinde Arda Turan'ın da sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Abone ol

Galatasaray'da Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transferi açıkladı. İlerleyen günlerde Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz transferinin de resmileşmesi bekleniyor.

Emre Akbaba ile Galatasaray arasında 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı. Emre Akbaba'nın imza töreninden görseller de paylaşıldı. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Arda Turan transferlerinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hukuk fakültesi harç ücreti 2021 kaç para oldu
Hukuk fakültesi harç ücreti 2021 kaç para oldu
Fen Edebiyat fakültesi üniversite harç ücreti 2021 fiyatı
Fen Edebiyat fakültesi üniversite harç ücreti 2021 fiyatı
Güzel sanatlar fakültesi harç ücreti belli oldu kaç para?
Güzel sanatlar fakültesi harç ücreti belli oldu kaç para?
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken kurban kesecekleri "sahte kasap" konusunda uyardı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken kurban kesecekleri "sahte kasap" konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Yaz Kur'an kursları yarın başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Yaz Kur'an kursları yarın başlıyor
Bilgisayar mühendisliği harç ücreti zamlandı kaç para oldu?
Bilgisayar mühendisliği harç ücreti zamlandı kaç para oldu?
Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü! 40 kişi sağ kurtuldu
Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü! 40 kişi sağ kurtuldu
İsteğe bağlıydı! Tacikistan'da Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
İsteğe bağlıydı! Tacikistan'da Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
Küçücük çocuklara anne işkencesi! Üzerinde sigara söndürdü karanlık odada aç bıraktı
Küçücük çocuklara anne işkencesi! Üzerinde sigara söndürdü karanlık odada aç bıraktı
Zam müjdesi! İşçi, memur ve emeklinin gözü enflasyon oranında
Zam müjdesi! İşçi, memur ve emeklinin gözü enflasyon oranında