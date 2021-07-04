Galatasaray'da beklenen imza geldi! Emre Akbaba 2023'e kadar Cimbom'da

Galatasaray'da beklenen imza geldi! Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla takdir toplayan Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatıldı. Kısa süre içinde Arda Turan'ın da sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transferi açıkladı. İlerleyen günlerde Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz transferinin de resmileşmesi bekleniyor.

Emre Akbaba ile Galatasaray arasında 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı. Emre Akbaba'nın imza töreninden görseller de paylaşıldı. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Arda Turan transferlerinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.