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Mizah dergisi Misvak'tan olay '3. doz' karikatürü

Mizah dergisi Misvak'tan olay '3. doz' karikatürü

Muhafazakâr karikatür dergisi Misvak, peş peşe gelen elektrik ve doğalgaz zamlarını bir karikatürle eleştirince sosyal medyada gündem oldu.

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Üst üste açıklanan zamlarla ilgili bazı karikatürleri tartışma yaratan Misvak dergisinden tepki geldi. Misvak'ın Twitter hesabından paylaşılan karikatürde son dönemdeki zamlar, üçüncü doz Koronavirüs aşısına gönderme yapılarak eleştirildi.

Misvak dergisi için hükümete yönelik eleştiri içermesi bakımında bir ilk olma özelliği taşıyan karikatür, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu. Misvak'ın zam karikatürü şu şekilde:

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