İşletme fakültesi harç ücreti yeni fiyatı kaç para oldu?

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri belli oldu yüzde 10 zam yapıldı. Peki 2021 tıp fakültesi harcı, diş hekimliği harcı, hukuk ve işletme fakültesi harcı zammı kaç para oldu?

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2021-2022 yılı için okul harçlarına ve öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı. Tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.

Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakültelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bazı okullar şöyle:

Tıp fakülteleri: 706

Diş hekimliği:590

Veterinerlik: 462

Pilotaj: 562

Bilgisayar: 463

İnşaat: 463

Mimarlık: 463

Güzel Sanatlar: 377

Fen Edebiyat: 340

Hukuk: 374

İktisat: 374

İşletme: 374

İlahiyat: 340

Eğitim: 340

Yabancı Dil: 340

İletişim:340

Açık Öğretim: 77

Konservatuvar: 703

Turizm: 227

Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim

Veterinerlik: 2549

Pilotaj: 5098

Bilgisayar: 1825

İnşaat: 1825

Mimarlık: 1825

Fen Edebiyat: 1530

Hukuk: 1379

İktisat: 1379

İşletme: 1379

Lisansüstü için de zam yapıldı

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

Başka ücret alınmayacak

Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.