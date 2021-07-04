İşte Tosuncuk'un karargahı! Mehmet Aydın'ın paraları topladığı Bursa'daki dairesi ortaya çıktı
Çiftlik Bank ile 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırıp Mart 2018’de yurtdışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa’nın kenar mahallelerindeki bir bodrum katta başlayan Çiftlik Bank macerası, 3 yıllık firarın ardından Brezilya’da son buldu. Türkiye'ye getirilen Tosuncuk Mehmet Aydın, 4 gün polis sorgusunda olacak...
Mehmet Aydın Çiftlik Bank’ı, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir evin bodrum katında kurdu. Bütün yazılımlar ve teknik detaylar bu evde planlandı. Sonradan ‘Tosuncuk’ adıyla anılacak olan Mehmet Aydın, 1 milyardan fazla para topladığı dolandırıcılık sürecini, burada 2016’nın ağustos ayında başlattı.
Hürriyet'in haberine göre küçük bir karargâh gibi kullandığı evden devasa bir finansal çarka dönüşecek yapıyı sevk ve idare etti. Mehmet Aydın bu dönemde hem garsonluk yapıyor hem de yine kendi kurduğu bir iddia sitesiyle meşgul oluyordu.
Eşi Sıla Aydın’ın savcıya anlattığına göre, maddi durumu iyi değildi. Çiftlik Bank sistemini kurduktan kısa bir süre sonra paralar akmaya başladı. Aydın’ın bu evde altyapısını kurduğu sisteme ilk parayı 16 yaşındaki bir çocuk yatırdı. Çiftlik Bank’a ilk gelen bu para 4 bin liraydı. Daha sonra gelen paralar, kısa sürede günlük 30 bin liraya kadar yükseldi.
'Home Ofis'e para aktı
Paralar doğrudan Mehmet Aydın’ın şahsi hesabına geliyordu. İlk başlarda gelen para günübirlik harcanıyordu. Sonra, bu çarkın çok iyi döndüğü anlaşılınca sisteme daha da yatırımlar yapıldı ve teknik altyapı iyice güçlendirildi. Yeni açılımlarla daha geniş kitlelere ulaşıldı. Mehmet Aydın, ailesiyle kaldığı bu evi başlarda ‘home ofis’ gibi kullanıyordu.