Duygu Özaslan kimdir kaç yaşında sevgilisi Can Maxim Mutaf kim?

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile evlilik kararı aldı. Peki kimdir Duygu Özaslan, kaç yaşında aslen nereli sevgilisi Can Maxim Mutaf kim?

Duygu Özaslan ve 'görücü usulü tanıştık' dediği sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı. Evlilik teklifini kabul eden Özaslan 'Evet dedim' sözleriyle güzel haberi duyurdu. Bu güzel gelişmenin ardından Duygu Özaslan kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim soruları merak konusu oldu.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik kararı aldı. Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götüren Can Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle Özaslan'ı şoke etti. Evlilik teklifini kabul eden Özaslan 'Evet dedim' sözleriyle güzel haberi duyurdu. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren çift geceden özel fotoğrafları sevenleriyle paylaştı.

Duygu Özaslan kimdir: Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan uzun yıllar Barış Taylan Demirige ile birlikteydi ancak çift ilişkilerini noktalayan çift zaman zaman köpekleri için bir araya geliyor.

Duygu Özaslan, video hobisini meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum.