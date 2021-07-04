BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  GÜNCEL

Almanya’dan Rize'ye tatile gelen gurbetçiler Of’ta kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Almanya’dan Rize'ye tatile gelen gurbetçiler Of’ta kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

TRABZON’un Of ilçesinde, gurbetten tatil için memleketleri Rize'ye gelen aileye ait Almanya plakalı araç orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Abone ol

Kaza, Trabzon-Rize istikametinde ilerleyen aracın sabahın ilk saatlerinde Of ilçesi Eskipazar Mahallesi Hayrat yol ayrımında orta refüje çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası, Karadeniz Sahil Yolu bir süre trafiğe kapandı, araçların yan yoldan geçişi sağlandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Y.K.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle GD PJ 809 Almanya plakalı araç orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen araçta bulunanların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Trabzon Sürmene Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ve jandarmanın müdahale ettiği kazada, olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar araçtan çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Kazada, Zeliha Çatan ve Ayşenur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Kazada yaralanan sürücü Y.K. ile birlikte araçta bulunan E.Ç., E.F.Ç. ve B.Ç. ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da korkunç olay! Komşusunu sırtından vurarak öldürdü
Adana'da korkunç olay! Komşusunu sırtından vurarak öldürdü
5 soruda delta varyantı! Prof. Dr. İsmail Balık'tan kritik uyarılar
5 soruda delta varyantı! Prof. Dr. İsmail Balık'tan kritik uyarılar
İçişleri Bakanlığı: Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
AÖL sınav giriş ekranı 2021: 3. dönem AÖL sınav saatleri
AÖL sınav giriş ekranı 2021: 3. dönem AÖL sınav saatleri
Bilim Kurulu üyesi Levent Akın'dan 18 yaşa aşı çağrısı: Düşünüldüğü gibi yan etkiler yok
Bilim Kurulu üyesi Levent Akın'dan 18 yaşa aşı çağrısı: Düşünüldüğü gibi yan etkiler yok
Mizah dergisi Misvak'tan olay '3. doz' karikatürü
Mizah dergisi Misvak'tan olay '3. doz' karikatürü
İşletme fakültesi harç ücreti yeni fiyatı kaç para oldu?
İşletme fakültesi harç ücreti yeni fiyatı kaç para oldu?
Bir sevgili dehşeti daha! Uzaklaştırma kararı alan sevgilisinin boğazını kesti
Bir sevgili dehşeti daha! Uzaklaştırma kararı alan sevgilisinin boğazını kesti
Galatasaray'da beklenen imza geldi! Emre Akbaba 2023'e kadar Cimbom'da
Galatasaray'da beklenen imza geldi! Emre Akbaba 2023'e kadar Cimbom'da
Hukuk fakültesi harç ücreti 2021 kaç para oldu
Hukuk fakültesi harç ücreti 2021 kaç para oldu