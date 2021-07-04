Mübariz Gurbanoğlu'ndan Mehmet Ağar hakkında suç duyurusu! Yalıkavak Marina iddiaları

SEDAT Peker'in Bodrum Yalıkavak Marina ile ilgili iddialarının ardından Mehmet Ağar'ın "Fethullah Gülen'e yakınlığı biliniyordu" diye suçladığı işadamı Mübariz Gurbanoğlu, Ağar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Sedat Peker Mehmet Ağar'ın Azerbaycan asıllı işadamı Mübariz Mansimov'u (Gurbanoğlu) önce kendi eliyle Fethullah Gülen'e götürdüğünü, ardından da FETÖ'cü olarak tutuklatarak Yalıkavak Marina'ya çöktüğünü iddia etti. Mehmet Ağar, “Fethullah Gülen'e bir kez değil, devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen'le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen'e yakınlığı biliniyordu” diyerek Mübariz Gurbanoğlu'nu suçladı.

Gurbanoğlu suç duyurusu yaptı

Bu sözleri üzerine Mehmet Ağar hakkında Mubariz Mansimov avukatı aracılığı ile "Adil Yargılanmayı Etkilemeye Teşebbüs ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

şikayet dilekçesinde; hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan açılan kamu davası neticesinde bir yıl tutuklu kaldıktan sonra örgüte üye olmadığı mahkemece tespit edilmesine rağmen örgüte yardım etmek suçundan hakkında mahkumiyet kararı verildiğini ancak henüz kararın hukuken kesinleşmediğini belirten Mansimov; Anayasa ile teminat altına alınan masumiyet karinesinin ve hakkında kesin hüküm olmadan herkesin suçsuz kabul edileceğini içeren suçsuzluk karinesinin ihlali nitelikte bu beyanların kendisinin Adil Yargılanma Hakkını ihlal ettiğini iddia ederek Mehmet Ağar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mansimov kimdir?

Sedat Peker eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'na kumpas kurduğunu ve Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'yı ele geçirdiğini iddia etmişti. Hakkındaki bu iddiaları reddeden Ağar ise "Biz orada olmasaydık, marinaya mafya çökecekti" demişti.

Palmali Grup adlı şirketinde çok sayıda gemisi olan Mansimov, 15 Temmuz 2020'de "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklanmış, 1 yıla yakın cezaevinde kalmıştı. Mansimov 5 yıl hapis cezası aldıktan sonra tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Ev hapsine alınan Mansimov'a yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Son dönemde Palmali Holding'in gemilerinde işçilerin maaş alamadığına dair haberler basında yer almıştı.