Volkan Severcan kızı Melis Severcan kimdir kaç yaşında?

Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Volkan Severcan ilk eşi Müge Severcan'dan olan kızı Melis Severcan'ı evlendirdi. Bu güzel gelişmenin ardından Volkan Severcan'ın kızı ve ilk eşi merak konusu oldu. Peki Volkan Severcan eşi kiminle evlendi, Canset Yavuz kimdir?

Abone ol

Oyuncu Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan, uzun zamandır birlikteliğini sürdürdüğü iş insanı Canset Yavuz ile nikah masasına oturdu. Düğüne, Volkan Severcan'ın uzun yıllar rol aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinin ekibinden çok sayıda katılım sağlandı. Bu güzel gelişmenin ardından Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan kimdir, kaç yaşında, eşi Canset Yavuz kimdir merak edildi.

Çifti, sanat dünyasından ise Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu, Şebnem Özinal, Göksel Kortay gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Gelinin nikah şahitliğini Volkan Severcan'ın 'Çocuklar Duymasın'da birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Tamer Karadağlı üstlendi.

Volkan Severcan kimdir: Volkan Severcan1966 yılında İzmir'de dünyaya gelen sanatçı birçok sinema filmi ve dizide rol alan Volkan Severcan aynı zamanda Tiyatro Sahnekarlarda Genel Sanat Yönetmeni görevini üstlenmektedir. İşte Volkan Severcan dizileri ve filmleri...

Volkan Severcan konusunda araştırmalar devam ediyor. Bugüne kadar birçok dizi ve filmde rol alan Volkan Severcan İzmir'de dünyaya geldi. Kariyerine 2000'li yıllarda birçok tiyatroda çalışarak başlayan Volkan Severcan, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da görev yapmaktadır. İşte Volkan Severcan hakkında bilinmeyenler...

Volkan Severcan (d. 28 Ağustos 1966, İzmir), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Volkan Severcan, 28 Ağustos 1966 tarihinde İzmir'de doğdu. Bora adında bir erkek, Meltem adında bir kız kardeşi vardır. Volkan Severcan, İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya başladı. Fakat daha sonra geçtiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünü bitiren sanatçı, sanat yaşamına 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde İşletme Müdürü olarak çalıştı.

2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekârlar'da sahne aldı. Hâlen Tiyatro Sahnekârlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaya devam etmektedir. Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yaptı. Ayrıca, yıllardır seslendirme yönetmenliğinin yanı sıra, birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide de seslendirme yapmış olması nedeniyle, sesi en çok tanınan sanatçılardandır. Oyunculuk, yönetmenlik ve sunuculuğun dışında 2005 yılında kurucusu olduğu VS Creative ile birçok önemli kuruluşa hizmet vermektedir.

Severcan, 11 Mart 1994 tarihinde Buket Dereoğlu ile evlendi. Fakat 18 Mayıs 1996 tarihinde boşandı. 1997 yılında Müge Hanım ile evlenen Severcan'ın Melis adında bir kızı vardır.