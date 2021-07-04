CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ortak çağrı

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı yaptıkları ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirmesini talep etti. Yayımlanan tasarruf genelgesine ilişkin olarak da, "Tasarruf genelgesi, belediyelerimizin görevlerini yapması yönünde bazı engeller oluşturabileceği kanaatindeyiz" değerlendirmesi yapıldı.

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CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama geldi. Belediye başkanları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantının ardından bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, buluşmalarımızın pandemi sebebiyle yaptığımız online toplantılar dahil, 11.sini Antalya Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde, turizm cenneti Antalya’da gerçekleştirdik.

Toplantımızda her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin öne çıkan başlıklarını bütüncül bir boyutta ele alarak ortak değerlendirmelerde bulunduk.

"Yeni normalleşmede tedbirler elden bırakılmasın"

1 Temmuz itibari ile açıklanan yeni normalleşme sürecinin tüm sektörlere canlılık getirmesin diliyor ve bu konuda tedbirlerin elden bırakılmamasını çok önemsediğimizi ifade ediyoruz. Pandemi döneminde 11 büyükşehir belediyemiz başarılı bir mücadele vermiştir ve dayanışmanın en güzel örneklerini gözler önüne sermiştir.

Sürecin en başından itibaren yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her birinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir daha bu acıların yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı aşılanma haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Bu süreçte fedakarca görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarımıza şükran ve saygılarımızı iletiyoruz.

"Tasarruf genelgesini yakında izliyoruz"

Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi, tasarruflu ve israfa karşı yönetim anlayışı 11 büyükşehir belediyemizin yönetim anlayışının omurgasını oluşturmaktadır. Seçim kampanyasındaki günlerimizden bu yana hepimiz israf düzeni ile mücadeleyi ve tasarrufu vatandaşlarımıza vaat ettik. O günden bugüne bu duruşumuzdan ayrılmadan kararlılıkla icraatlarımızı yürüttük. Bu tedbirlerle ciddi başarı elde edilmiş, mali bütçelerimize katkı sağlanmıştır. Bu nedenle 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesini belediyelerimiz yakından takip etmektedir. Bu genelgenin istisnasız tüm kamu kurumlarını kapsaması gerektiği inancındayız.

Genelge belediyelerimizin görevlerini yapmasını engeller

Söz konusu genelgenin, belediyelerimizin görevlerini yapması yönünde bazı engeller oluşturabileceği kanaatindeyiz. Bu hususta, ilgili kurumlarla irtibat kurarak belli maddelerin açıklığa kavuşturulmasını talep edeceğiz.