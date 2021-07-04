Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlara aşı hizmeti sunulduğunu söyledi. Koca, "İki sınır kapımız ve iki havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yarından itibaren 2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha aşı hizmeti sunulacağını belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza birinci veya ikinci doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." ifadelerini kullandı.