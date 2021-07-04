BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlara aşı hizmeti sunulduğunu söyledi. Koca, "İki sınır kapımız ve iki havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yarından itibaren 2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha aşı hizmeti sunulacağını belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza birinci veya ikinci doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim
Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim
KKTC'de Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
KKTC'de Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
Volkan Severcan evlilikleri kaç kere ilk eşi kimdir?
Volkan Severcan evlilikleri kaç kere ilk eşi kimdir?
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Volkan Severcan kızı Melis Severcan kimdir kaç yaşında?
Volkan Severcan kızı Melis Severcan kimdir kaç yaşında?
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ortak çağrı
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ortak çağrı
Mübariz Gurbanoğlu'ndan Mehmet Ağar hakkında suç duyurusu! Yalıkavak Marina iddiaları
Mübariz Gurbanoğlu'ndan Mehmet Ağar hakkında suç duyurusu! Yalıkavak Marina iddiaları
İslam Memiş'ten gram altında 600 lira tahmini! "Yeni zirvelere hazır olun'
İslam Memiş'ten gram altında 600 lira tahmini! "Yeni zirvelere hazır olun'
Melisa Döngel'in babası ve annesi kimdir tecavüz olayı nedir?
Melisa Döngel'in babası ve annesi kimdir tecavüz olayı nedir?
Çiftlik Bank Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum'
Çiftlik Bank Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum'