BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kurban Bayramı tatili süresi uzatılacak mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kurban Bayramı tatili süresi uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında, bayram tatilinin süresi, Kovid-19 aşı programı ve turizm sektörüne ilişkin gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresi belirlenecek

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabine'ye bilgi verecek

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Migros kurban fiyatları 2021 küçükbaş/büyükbaş fiyat listesi
Migros kurban fiyatları 2021 küçükbaş/büyükbaş fiyat listesi
Haziran ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak
Haziran ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak
Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim
Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim
KKTC'de Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
KKTC'de Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
Volkan Severcan evlilikleri kaç kere ilk eşi kimdir?
Volkan Severcan evlilikleri kaç kere ilk eşi kimdir?
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
İyi Partili Koray Aydın: Bütün partilerle diyalog halindeyiz; görüşmediğimiz tek parti HDP
İyi Partili Koray Aydın: Bütün partilerle diyalog halindeyiz; görüşmediğimiz tek parti HDP
Volkan Severcan kızı Melis Severcan kimdir kaç yaşında?
Volkan Severcan kızı Melis Severcan kimdir kaç yaşında?
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ortak çağrı
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ortak çağrı
Mübariz Gurbanoğlu'ndan Mehmet Ağar hakkında suç duyurusu! Yalıkavak Marina iddiaları
Mübariz Gurbanoğlu'ndan Mehmet Ağar hakkında suç duyurusu! Yalıkavak Marina iddiaları