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Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni karar

Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni karar

Kara para aklama soruşturması nedeniyle iadesi istenen ve Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, ikinci kez mahkemeye çıkacak. Mahkemenin vereceği karar, iade sürecine ilişkin yol haritasını belirleyecek.

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Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'da yakalandı. Korkmaz, yakalandığı Wels kentinde ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Hem Türkiye'nin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin iade talepli başvurusu var. Wels Bölge Mahkemesi, gizli oturum yapacak. İki ülkenin başvurusunu inceleyecek.

Mahkemenin öncelikle Korkmaz'ın bu süreci tutuklu mu yoksa tutuksuz mu geçireceği yönünde bir karar vermesi bekleniyor. Verilecek kararın iade sürecine ilişkin yol haritasını belirleyeceği de ifade ediliyor.

Korkmaz, 21 Haziran'da Avusturya Viyana Eyalet Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı vermiş aldığı yetkisizlik kararı ile dosyayı ilk gözaltı işleminin yapıldığı Wels kentine göndermişti.

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