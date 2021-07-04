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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA'ları bekliyoruz

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA'ları bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın yeni savaş gemisinin üretimine Türkiye'de başlandığını açıkladı. Zelenskiy ayrıca yakında Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'ya sevkiyatının beklendiğini bildirdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türk dostlarımız Ukrayna donanmasının gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak" dedi.

Ukrayna'nın yakında Bayraktar İHA'ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenskiy, "Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasında Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.

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