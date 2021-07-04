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Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan adaları satılığa çıkardı

Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan adaları satılığa çıkardı

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Yunanistan, Türkiye'nin yanı başındaki Rinia, Aziz Athanasios, Trinity, Nissos, Kato Antikeri, Strogillo adalarını satışa çıkardı.

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2009'da başlayan ve bu zamana kadar gelen Yunanistan'daki ekonomik kriz, Atina yönetimini zor durumda bırakıyor. Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmalarla ekonomisini ayakta tutmaya çalışan Yunanistan, 2021 yılında pek çok geri ödeme ile karşı karşıya.

Yapılan anlaşmaların karşılığını vermek için nakit arayışına giren Atina, son çareyi adalarını satışa çıkartmakta buldu. Daha önce 2015 ve 2017 yıllarında da pek çok adayı satışa çıkartan Atina yönetimi, bu yöntem ile nakit akışını sağlamayı planlıyor.

Yunanistan, Türkiye sınırının hemen yanı başında bulunan adaların da yer aldığı satış listesinde irili ufaklı 6 adanın (Rinia, Aziz Athanasios, Trinity, Nissos, Kato Antikeri, Strogillo) satışa çıkarıldığını duyurdu. Küçük adaların satış fiyatının 2 buçuk milyon avro kadar olduğu ifade edildi.

Milliyet fark etmiyor

Satın alma noktasında açıklanan şartlar ise dikkat çekici. Özellikle vurgulanan detaylar arasında satın alacak olan kişinin milliyetinin herhangi bir önem teşkil etmediği ifade edildi.

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