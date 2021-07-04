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Tunceli'de bir kişinin motosiklet kazasında kolu toptu

Tunceli'de bir kişinin motosiklet kazasında kolu toptu

TUNCELİ'de virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Y. ile arkadaşı Müge S. yaralandı. Kazada Müge S.'nin kolu koptu.  

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TUNCELİ-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana gelen kazada; Fatih Y.'nin kullandığı 23 FY 002 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletteki sürücüsü Fatih Y. yaralanırken arkadaşı Müge S.'nin ise kolu koptu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Y. ile Müge S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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