Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, sezon öncesi ilk transferini açıkladı. Siyah beyazlılar, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.Abone ol
Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada son 2 sezonu Alanyaspor'da geçiren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Salih Uçan ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Salih Uçan, 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
Profesyonel kariyerine Bucaspor'da başlayan Salih Uçan; Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor'da forma giydi.
Salih, geçen sezon Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp 7 asist yapmıştı.