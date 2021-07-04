BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, sezon öncesi ilk transferini açıkladı. Siyah beyazlılar, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Abone ol

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada son 2 sezonu Alanyaspor'da geçiren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Salih Uçan ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Salih Uçan, 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Profesyonel kariyerine Bucaspor'da başlayan Salih Uçan; Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor'da forma giydi.

Salih, geçen sezon Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp 7 asist yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya pazarına Türkiye'den açılan Hyundai Bayon yollara çıktı
Dünya pazarına Türkiye'den açılan Hyundai Bayon yollara çıktı
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile ilişkileri normalleştirme açıklaması
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile ilişkileri normalleştirme açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA'ları bekliyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA'ları bekliyoruz
Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni karar
Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni karar
Satın alma gücünde dünya küçülürken Türkiye büyüyerek 13. sırada yer aldı
Satın alma gücünde dünya küçülürken Türkiye büyüyerek 13. sırada yer aldı
İsveçli süper market zinciri ABD'deki siber saldırı sonucu yüzlerce marketi kapattı
İsveçli süper market zinciri ABD'deki siber saldırı sonucu yüzlerce marketi kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Partide Z kuşağı harekatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Partide Z kuşağı harekatı
Korkuya kapılan Yunanistan'dan Almanya'ya çağrı: Türkiye'ye satmayın
Korkuya kapılan Yunanistan'dan Almanya'ya çağrı: Türkiye'ye satmayın
Satış baskısının devam ettiği altın yatırımcısına en kötüsünü yaşattı
Satış baskısının devam ettiği altın yatırımcısına en kötüsünü yaşattı
Parçalara bölüp çöp poşetiyle gömdüler! İki cesedin başları bulunamadı
Parçalara bölüp çöp poşetiyle gömdüler! İki cesedin başları bulunamadı