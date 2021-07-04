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Galata Kulesi'nin giriş ücretlerine büyük zam

Galata Kulesi'nin giriş ücretlerine büyük zam

İSTANBUL'un tarihi sembollerinden Galata Kulesi'nin giriş ücretlerinde yüzde 200'den fazla artışa gidil ve giriş ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren 100 liraya yükseltildi.

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İSTANBUL'un dört bir yanını seyretmek isteyenler için şehirdeki en iyi yerlerden biri olan tarihi Galata Kulesi, uzun zamandır İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı olan BELTUR tarafından işletiliyordu. Ancak tarihi kule, 2020 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Temmuz 2021'den itibaren Galata Kulesi Müzesi giriş ücretlerini güncelledi. Galata Kulesi giriş ücretine temmuz ayı itibariyle yüzde 200'den fazla zam yapıldı. 30 lira olan Galata Kulesi giriş ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren 100 liraya yükseltildi.

Galata Kulesi ziyaret saatleri yaz ve kış dönemine göre değişiyor. 1 Nisan-1 Kasım arası Galata Kulesi giriş saatleri 08:30'da başlıyor. Gece 24.00'e kadar ziyaret edilebiliyor. Galata Kulesi her gün ziyarete açık.

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