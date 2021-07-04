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Azerbaycan mayın haritaları karşılığında 15 Ermeni askeri iade etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Azerbaycan mayın haritaları karşılığında 15 Ermeni askeri iade etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 kişinin Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını Azerbaycan'a teslim ettiği bildirildi.

Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan uyrukluyu iade ettiği belirtildi.

İade işleminin Rusya'nın girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etmişti.

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