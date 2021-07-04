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Papa Francis planlı ameliyat için hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Papa Francis planlı ameliyat için hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için daha önceden planlanan bir ameliyat için hastaneye kaldırıldı.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniğine kaldırıldı. Papa'nın kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacağı aktarıldı.

Vatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo Bruni, gazetecilere yaptığı açıklamada ameliyatı doğrulayarak, "Papa Francis, Roma'daki Agostino Gemelli Polikliniğine götürüldü ve burada planlı bir kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu ameliyat geçirecek" dedi.

Papa Francis, 2013'te Papa seçilmesinden bu yana ilk kez hastaneye kaldırıldı.

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