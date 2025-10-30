BIST 10.837
DOLAR 41,98
EURO 48,68
ALTIN 5.401,86
HABER /  GÜNCEL

Enkazın altında kalan Dilara Bilir, sesini böyle duyurdu!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın enkazından sağ kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir ile itfaiye ekiplerinin akustik dinleme cihazı aracılığıyla kurduğu iletişim, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekiplerin “Sesimi duyan var mı?” çağrısına karşılık veren Dilara’nın sesi tespit edilince çalışmalar o bölgede yoğunlaştırıldı ve genç kız enkazdan sağ çıkarıldı.

Abone ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazından kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir ile itfaiye ekiplerinin akustik dinleme cihazıyla iletişim kurması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında kalan baba Levent (43), anne Emine (37), Dilara (18), Hayrunnisa Nur (14) ve Muhammet Emir Bilir'e (12) ulaşmak için ekipler, gün ve gece boyu yoğun çaba gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede sessizliği sağlayarak akustik dinleme cihazıyla dinleme yaptı.

Personel, "Sesimi duyan var mı? Sesimi duyarsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur." şeklinde seslendi. Dilara'nın enkazdan gelen sesinin tespit edilmesi üzerine personel, "Ses vermeye devam et." dedi.

Tekrardan ses alınması üzerine ekipler, sesin geldiği bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak Dilara'yı enkazdan sağ kurtardı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. 

İlgili Haberler
Enkazdan sağ çıkan Dilara'nın son durumu nasıl? Sürekli bu soruyu soruyormuş Çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor Kocaeli'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı Kocaeli'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında Gebze'de 7 katlı bir bina çöktü! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, Dilara 8 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Trafik polislerine saldıran 3 kişi tutuklandı
Trafik polislerine saldıran 3 kişi tutuklandı
Mezarlıkta korkunç olay: Bebek cesedi bulundu
Mezarlıkta korkunç olay: Bebek cesedi bulundu
Okul çıkışı izdiham! Çok sayıda öğrenci yaralandı
Okul çıkışı izdiham! Çok sayıda öğrenci yaralandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç PKK'nın silah bırakması sonrası izlenecek yol haritasını paylaştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç PKK'nın silah bırakması sonrası izlenecek yol haritasını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti
Bahis skandalında bomba iddia! Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Bahis skandalında bomba iddia! Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Türkiye Petrolleri: Operasyon haberlerine konu şirketle hiçbir bağımız yok
Türkiye Petrolleri: Operasyon haberlerine konu şirketle hiçbir bağımız yok
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sorusuna iki kelimelik cevap
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sorusuna iki kelimelik cevap
Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
Adana'da 8 yaşındaki çocuğa darp! 1 gözaltı
Adana'da 8 yaşındaki çocuğa darp! 1 gözaltı
Burdur Gölü kuruyor! Son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti
Burdur Gölü kuruyor! Son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti