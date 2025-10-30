BIST 10.911
Çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor

Çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme gerçekleştiriyor.

Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

Çocuklardan ikisinin cenazesine ulaşıldığı, 18 yaşındaki genç kızın sağ çıkarıldığı arama kurtarma çalışmaları, anne ve babanın cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarılmasıyla bugün 02.40 itibarıyla sona erdi.

Sabah saatlerinde olay yerine gelen, aralarında inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarın bulunduğu bilirkişi heyeti enkaz alanında inceleme yapıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştiriyor.

Bu arada, enkazdan kurtarılan ve genel sağlık durumu iyi olan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir'in Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden anne Emine, baba Levent ile çocukları Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

