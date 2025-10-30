BIST 10.936
Bugün başladı: Türkler artık Karadağ'a giderken vize almak zorunda

Türk vatandaşları, Karadağ'a giderken artık vize almak zorunda. Bugünden itibaren bordo pasaport sahibi kişiler, Karadağ'a girişi vizesiz gerçekleştiremeyecek.

Karadağ'da yaşanan şiddet olayları diplomatik gerilime neden oldu. Karadağ yönetimi, Türkiye'ye vize serbestisini askıya alacaklarını açıkladı. Vize uygulaması bugün itibariyle başladı. Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği, bugünden itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye girişte vize almak zorunda kalacağını duyurdu.

Açıklamada, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını kaldırdığı belirtilirken, "Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan aldığımız bilgiye göre bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları 30 Ekim'den itibaren Karadağ'a giderken vize almak zorunda kalacak" ifadesi kullanıldı.

