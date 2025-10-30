BIST 10.936
Altında şoke eden düşüş var! İslam Memiş 'üzülmeyin' diyerek uyardı

Altın geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri gördü. Hem uzmanları hem de yatırımcıları şoke eden rakamlar sonrası değer kaybı sürüyor. Altın haftanın yeni işlem gününde ne kadar oldu? Uzmanlar ne diyor? Öte yandan dev bankalar da altın tahminlerinde değişikliğe gitmişti.

Ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı dünü 5 bin 300 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın 5 bin 348 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 550 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı 3 bin 965 dolarda seyrediyor.

FED'İN FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında aralık ayındaki toplantıda faiz indiriminin kesin olmadığını söyledi.

İSLAM MEMİŞ 'ÜZÜLMEYİN' DEDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından altın fiyatlarına ilişkin şu yorumda bulundu:

"Ben size altın için haber vereceğim merak etmeyin. Sabırlı olan kazanacak. Ben sizi manipülasyon soygunundan korudum. 11.500 $ işçilikli 6.282 liradan gram altın 4.282 $ ons alanları da düşünün. Onların da morali bozuk. Ama onlar 3-4 ay sonra zararını çıkarır, üzülmesinler"

