Gürsel Tekin yol haritasını açıkladı! Özel'e sitem dolu sözler: Hesaplaşacağız

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak getirilen Gürsel Tekin, TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'lilerden gelen tepkileri beklemediğini söyleyen Gürsel Tekin, kırgın olduğunu belirtip Özgür Özel'e sitem etti. Yol haritasını ilk kez açıklayan Tekin, iftira atanlarla da yargı önünde hesaplaşacaklarını dile getirdi.

2023'teki CHP İstanbul Olağan Kongresi, delegelerin para karşılığı oy kullandığı iddiasıyla yargıya taşınmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Gürsel Tekin başkanlığındaki çağrı heyeti getirilmişti. O günden beri gözler o çağrı heyetinin üzerinde.

ÇAĞRI HEYETİNDEN ORTAK MESAJ

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak getirilen ve göreve gelişi bir hayli olaylı olan Gürsel Tekin ile birlikte çağrı heyetinde yer alan Zeki Şen ve Erkan Narsap TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ortak mesaj veren 3 isim, CHP'nin köklerinden geldiklerini vurguladı.

"BASKI VE TEHDİTLERE MARUZ KALDIK"

Çağrı heyeti üyelerinden Zeki Şen sürecin döşenen taşlarla bu noktaya geldiğini söylerken, Erkan Narsap ise "Baskı altında kaldık. Bayağı tehditler aldık" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN: TEPKİLERİ BEKLEMİYORDUK

Kendilerine yönelik böyle bir tepki beklemediklerini belirten Gürsel Tekin, "Biz kendimizi ailenin büyükleri zannederken bir tufanla karşı karşıya kaldık. Biz bu parti kapandığı gün de buradaydık, barajın altında kaldığı gün de buradaydık." diye konuştu.

YOL HARİTASINI AÇIKLADI

İl başkanlığı görevinden sonraki yol haritasını açıklayan Gürsel Tekin sözlerine şöyle devam etti:

"Görevimiz bitince görevimizi bitirmiş olmayacağız. 'Temiz Eller Derneği' kuracağız. Siyasette kirlenmişlikle mücadele edeceğiz. İnsanlar çocuklarını okutamıyorsa, temel ihtiyacını karşılayamıyorsa bunun tek sebebi siyasetteki kirlenmişlik ve yolsuzluktur. Türkiye'nin acil temiz ellere ihtiyacı var."

ÖZGÜR ÖZEL'E SİTEM

Sorunun çözümü için çabaladıklarını savunan Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'ne seslenerek, "Sorunun çözümü konusunda çaba sarf edecek, yönetecek bir kadroyuz. Partiler arasındaki bu delege alışverişi konusunun herhangi bir tarafında yokuz. Benim arkadaşlarımın gidip belediyelerle iş yapan müteahhitlerle otel lobilerinde buluşmasını elbette hazmedemem. Sayın Özgür Özel benim mesai arkadaşımdır. Sayın Özel Bülent Arınç ile saatlerce konuşabiliyor da ağabeyi olan Gürsel Tekin ile niçin konuşmuyor mesela?" dedi.

"İFTİRA ATANLARLA HESAPLAŞACAĞIZ"

Kırgın olduğunu dile getiren Tekin, iftira atanlarla yargı önünde hesaplaşacaklarını dile getirerek şunları söyledi: